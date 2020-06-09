Момент ДТП на автомобиле Mitsubishi Pajero иностранного посла, которое произошло 9 июня на улице Гончаренко в Киеве, попал на видео.

Фактам ICTV удалось раздобыть кадры, на которых видно, как мужчина, который ранее угнал транспортное средство, на скорости влетел в столбы для ограничения движения. Из-за столкновения передняя часть автомобиля сильно повредилась.

После аварии мужчина покинул место аварии.

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В 9.00 9 июня киевская полиция получила сообщение о том, что нетрезвый мужчина попытался угнать автомобиль, который принадлежит послу иностранного государства.

Мужчина проник в резиденцию, украл ключи и попытался скрыться, но попал в ДТП.

Угонщик бросил авто и попытался скрыться, но полиция его задержала. Им оказался парень 1999 года рождения. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.