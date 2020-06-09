В Николаеве подростки после купания в фонтане решили высушить свою одежду на Вечном огне в Сквере имени 68-ми десантников, а весь процесс снимали на видео.
На замечание прохожих остановиться девушки не реагировали и отвечали бранью.
Горожан возмутило такое поведение, поэтому полиция провела воспитательную работу с родителями 15-летних девушек.
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— Поскольку дети еще не достигли возраста, с которого наступает админответственность за их действия будут отвечать родители, которым угрожают немалые штрафы.
Несовершеннолетние изменили свое отношение к такому необдуманному поведению, сожалеют о случившемся и извинились перед обществом, — говорится в сообщении.
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В первый же день открытия фонтанов на Серой площади. Видео смотрите до конца! Мне жалко наблюдать за ними, так не должны вести себя люди и оскарблять своими действиями ветеранов погибших в второй мировой войне — пишет подписчик . . . @novostiniko #mykolaiv#nikolaev#николаев#новости
Мемориальный сквер имени 68-ми десантников находится в самом центре Николаева. Назван в честь морских пехотинцев под командованием К. Ольшанского.
Почти весь состав погиб в тяжелых боях за освобождение города в марте 1944 года. Вечный огонь был возведен неподалеку братской могилы погибших десантников.
Похожий случай произошел вскоре после 9 мая, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Белой Церкви: там две девушки решили приготовить еду на Вечном огне в парке Славы.
Девушки вели себя вызывающе и не реагировали на замечания прохожих. Неравнодушные граждане обратились в полицию.