На Киевщине беременную женщину и всю ее семью шантажирует группа злоумышленников, которые распространяют фейковые фото порнографического содержания.

Пострадавшая Марианна догадывается, что этим занимаются коллекторские фирмы, которые путем угроз выбивают из людей деньги.

Ежедневные телефонные звонки заканчиваются вымогательством средств, которых женщина даже не занимала.

— Иногда они могут сказать такие слова, от которых мороз по телу. Бьют по самому больному — желали смерти моему нерожденному ребенку, моей бабушке, у которой рак, два инсульта и очень тяжелое состояние.

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Кроме Марианны, от таких звонков страдают и другие члены ее семьи. Однако выяснилось, что все они — “должники”. Вот только никаких кредитов, утверждают пострадавшие, они не брали.

— Недавно я получила СМС от моего оператора, где речь шла о замене номера телефона. Когда я позвонила и спросила, в чем дело, мне ответили, будто я потеряла телефон и его отдали другому человеку. Утром я получила сообщение о блокировке моего счета в банке, затем — что мне согласован кредит, — поделилась тетя Марианны Ольга.

Местный участковый отказался открыть уголовное производство, а вот в столичной полиции рассказали, что случаи такого мошенничества учащаются.

— У нас есть данные, что вся личная информация клиентов вытекает из самих банковских учреждений, — сообщила пресс-секретарь Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

В министерстве цифоровой трансформации тоже пожимают плечами. Мол, мошенникам помогает работать несовершенное законодательство. Никто не контролирует деятельность сомнительных кредитных контор.

— Пострадавшим мы советуем обращаться в службі поддержки социальных сетей для удаления такого материала. Есть службы юридической правовой помощи, где также можно получить комментарии, — добавила советник по вопросам защищенности в интернете Минцифры Анастасия Дьякова.

А еще эксперты советуют записывать разговоры, копировать фотографии и обращаться в киберполицию.

Если вдруг вы стали жертвой хакеров, которые получили доступ к вашей банковской карте, существует четыре экстренных шага, как спастись от кибермошенничества.

Эксперты утверждают, что доступ к счетам украинцев можно получить благодаря вирусам, которые обычно заложены в нелицензированных сайтах с музыкой, фильмами, играми и прочее.

А для осуществления преступникам достаточно знать только номер банковского счета, сколько на нем денег и пароль доступа.