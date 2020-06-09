Тело разлагалось три недели: на Полтавщине девушка умерла в собственной квартире

В Кременчуге Полтавской области в собственной квартире умерла 25-летняя девушка, но никто не знал о ее гибели, поэтому тело медленно разлагалось в квартире, пока соседи не забили тревогу из-за странного запаха, который шел из квартиры.

Девушка жила на четвертом этаже и никогда не общалась с соседями. Никто не заметил ее отсутствия, но вонь почувствовали все.

Когда запах заполнил весь подъезд, соседи вызвали полицию. В квартире правоохранители обнаружили труп женщины, который разлагался три недели, однако признаков насильственной смерти на теле не было.

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Окончательную причину загадочной смерти установит судебно-медицинская экспертиза, но почему женщину никто не искал? Оказывается, мама, купила квартиру дочери, работает в Италии, а коллег у погибшей не было, так как нигде не работала.

Тело девушки до сих пор не забрали из морга, так из-за закрытых границ похоронить его сейчас просто некому.

Смерть женщины на Одесчине

Подобный случай произошел в Одесской области, женщина в течение нескольких месяцев скрывала смерть своей мамы, чтобы получать ее пенсию.

Тело женщины обнаружила внучка, которая пришла навестить бабушку. Полиция выяснила, что смерть потерпевшей наступила еще четыре месяца назад.