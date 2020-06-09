В Калуше медики отказались принимать пенсионерку с подозрением на Covid-19 — женщина умерла

На Прикарпатье медики четыре, часа держали в приемном покое пациентку, у которой было подозрение на Covid-19. Однако медики не оказали помощь женщине, а отправили в другую больницу, куда 68-летняя пенсионерка не смогла доехать, потому что потеряла сознание и умерла на полпути.

Предварительный диагноз — двусторонняя пневмония и подозрение на Covid-19. Отделение кардиологии, куда направили больную, оказалось закрытым из-за вспышки коронавируса.

Директор Калушской районной больницы Валерий Паляница отметил, что согласно заключению патологоанатома у женщины была массивная тромбоеболия легочной артерии.

— Это скажем так, на диагноз, а на приговор. Многие состояния завершается этими тромбоеболиямы, но если говорить о массивной тромбоеболии — это фактически мгновенная смерть, — отметил врач.

Заместитель мэра Калуша Наталья Тобечик говорит, что экспертная комиссия обнаружила просчеты в алгоритме оказания медицинской помощи.

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Заместитель городского головы по медицинским вопросам, директор Калушской районной больницы и еще четверо врачей уже получили выговоры. С таким наказанием родственники умершей не согласны. Требуют, чтобы руководство больницы не только лишили премии, но и вообще уволили.

Родственники уже написали заявление в полицию и требуют возбуждения уголовного дела.

Смерть от Covid-19

10 мая от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. а 14 мая от коронавируса умер врач-онкохирург Игорь Закала.

Медик заболел в апреле, а после ухудшения состояния здоровья его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако безрезультатно.