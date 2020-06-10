В Киеве на улице Луговой 29-летний хулиган бросил в окно троллейбуса камень и ранил женщину.

Правоохранители установили, что мужчина сначала начал конфликт с водителем транспортного средства, когда решил прокатиться на лестнице снаружи троллейбуса.

После того, как водитель остановился и сделал мужчине замечание, тот бросил в окно камень, разбил его и попал женщине в голову. Ее госпитализировали.

Правоохранители задержали злоумышленника, ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит пять лет тюрьмы.











В Киеве женщине, ехавшей в троллейбусе, разбили камнем голову / 3 фотографии

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Стрельба на остановке

В Николаеве 7 июня две компании устроили разборки прямо на остановке общественного транспорта.

Сначала мужчины начали драться, а затем открыли стрельбу, в результате которой двое из них пострадали.

Хулиганам грозит срок от трех до семи лет тюрьмы.