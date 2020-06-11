Боялась ухажера матери: в Кривом Роге школьница выпрыгнула из окна

В Кривом Роге 13-летняя девочка выпрыгнула из окна на втором этаже, ведь боялась нового кавалера своей матери.

— Девочка сказала, что какой-то мужчина стучал в дверь. Я, говорит, испугалась и прыгнула. Бросила подушки, но прыгнула мимо. А мама пришла, когда скорая забрала девочку, и была уже никакая, — рассказала соседка.

Девочку сразу доставили в реанимацию. У нее диагностировали ушиб позвоночника. К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.

Жители дома жалеют девочку, мол, ребенок всегда приветливый и веселый. Напуганные люди поверить не могут, что подросток решился на такое безумие.

Соседи не считали семью пострадавшей благополучной, мать ее воспитывает сама, но частенько прикладывается к бутылке.

Детали смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей:

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Родила и выпрыгнула из окна роддома

1 июня в Кривом Роге произошла загадочная трагедия — 19-летняя девушка выпрыгнула из окна роддома и погибла.

Перед самоубийством девушка родила дочь и заявила, что отказывается от ребенка.

Как рассказали медики, девушка даже не знала, какой у нее срок беременности и на учете не состояла.