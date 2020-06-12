В Одессе продолжают разбирать завалы жилого дома, расположенного на улице Ясной. Временно без крыши над головой остались 38 человек. Часть из них теперь живет в советском детском лагере.

Но главный вопрос, который беспокоит всех — кто виноват в том, что дом обрушился. В горсовете уже заявили, что это вина владельцев квартиры на четвертом этаже. Мол, они самовольно сделали реконструкцию квартиры.

Однако владелица уверяет, что купила жилье шесть лет назад и ничего в нем не меняла. С техническими документами также все в порядке.

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Сама квартира на четвертом этаже была фактически пентхаусом с собственной мансардой наверху. Но опытные риэлторы уверены, что даже с вопиющими нарушениями такие пентхаусы удается узаконить.

Теперь же жители возмущены, потому что все происходило буквально под носом ЖЭКа, который даже не реагировал на жалобы.

Архитекторы говорят и о другой причине обвала. На аварийность, мол, очень сильно повлияла хаотичная застройка в рекреационном районе. За последние 20 лет здесь построили девять многоэтажек, поэтому обвал на Ясной — далеко не последний случай.

Жилой дом в центре Одессы обрушился 10 июня. В результате обрушения была повреждена газовая труба.

В МВД уточнили, что сооружение 1912 года. В доме — 10 квартир. Всего там зарегистрированы 37 человек, но проживали 24 человека.

В разрушенной части дома было пять квартир, в которых проживали четыре семьи.