Суд по делу Стерненко: под зданием собрались активисты

Под зданием Шевченковского суда, где проходит заседание по делу одесского активиста Сергея Стерненко, собрались активисты.

Они пытались прорваться в здание, но дорогу им преградила полиция.

Активисты устроили стычки с правоохранителями и бросили дымовую шашку.

Читайте: Допрос Стерненко не связан с объявлением ему подозрения – СБУ



















Дело Стерненко: активисты устроили потасовку с полицией под зданием суда / 5 фотографий

11 июня Стерненко вручили подозрение. Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Кто такой Сергей Стерненко и в чем его обвиняют

Сергей Стерненко являлся экс-главой Правого сектора в Одесской области в период 2014-2017 года. Сейчас он лидер общественной организации Неравнодушные.

Он известен своими националистическими взглядами, а его имя связано с громкими скандалами. Не раз Стерненко с единомышленниками срывал в Одессе концерты российских и украинских звезд, которые выступали в России.

На Стерненко было совершено четыре покушения. Во время одного из них он получил повреждение руки и ушиб головы. При этом одного из нападавших он смертельно ударил ножом в живот.

Полиция начала расследовать убийство напавшего на Стерненко как умышленное.