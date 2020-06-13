По состоянию на утро 13 июня из-за непогоды в Украине без света остались 80 населенных пунктов в семи областях.

Об этом отчитывается пресс-служба ГСЧС.

Ливни и порывы ветра спровоцировали работу системы защиты линий электропередач, из-за чего без электроэнергии остались:

28 населенных пунктов — в Черновицкой области;

14 населенных пунктов — в Черкасской области;

12 населенных пунктов — в Кировоградской области;

11 населенных пунктов — во Львовской области;

8 населенных пунктов — в Закарпатской области;

7 населенных пунктов — в Донецкой области.

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13 июня бригады облэнерго работали над восстановлением энергоснабжения.

А в Днепре 12 июня за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Поэтому три больницы города остались без электроснабжения, сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Кроме того, непогода повали 57 деревьев по всему городу.

В мае синоптики прогнозировали, что погода в июне в Украине будет солнечной и сухой.

Однако в начале месяца страну накрыли ливни, а 12 июня дожди и сильные порывы ветра наблюдались в ряде регионов.

А на юге страны пронесся смерч.