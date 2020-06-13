ДТП в Днепре: в результате аварии пострадали три человека

В Днепре на Сичеславской Набережной в результате аварии пострадали три человека.

Skoda и Volkswagen ехали по одной полосе, а микроавтобус Toyota двигался им навстречу. Водитель Skoda резко остановился.

Мужчина за рулем Volkswagen не успел сориентироваться и нажал на тормоза, из-за чего его вынесло на встречную полосу, где он врезался в Toyota. В результате удара микроавтобус перевернулся на крышу.

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Двоих пострадавших госпитализировали в городскую больницу №16, ребенка доставили в областную детскую больницу на Космической.



















В Днепре из-за столкновения микроавтобус перевернулся на крышу: трое пострадавших / 5 фотографий

ДТП в Одессе

В Одессе 8 июня ВАЗ 2101, за рулем которого был 30-летний гражданин Азербайджана без водительского удостоверения, сбил четверых детей на пешеходном переходе.

В результате аварии одного из мальчиков госпитализировали с травмами ног. Остальные трое детей избежали серьезных травм.