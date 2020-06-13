В Харькове с крыши жилого дома неизвестные бросили взрывчатку

В Харькове возле жилой многоэтажки на улице Зерновая произошел взрыв.

С крыши пятиэтажного дома неизвестные бросили предмет цилиндрической формы, который потом взорвался. К счастью, никто не пострадал.

Об инциденте в полицию сообщила местная жительница. На место происшествия выехали следователи Слободского отдела полиции и изъяли остатки.

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Правоохранители решают вопрос о внесении информации о взрыве в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.

1 июня в Киеве мужчина пытался “взорвать” мост Метро. Он стоял на путепроводе с пакетом, от которого тянулся провод и угрожал совершить взрыв.

Четкого мотива у мужчины не было. Позже оказалось, что в пакете была обычная земля, а человек имеет психические расстройства.

“Минеру” ​​моста Метро суд избрал меру пресечения — его на два месяца отправили в СИЗО, а затем перевели в психбольницу.