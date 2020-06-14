В Харьковской области в городе Изюм 62-летний мужчина хотел покончить с собой. Во дворе одного из домов местные жители услышали взрыв и вызвали полицию.

Известно, что мужчина жил вместе с женой. Из-за болезни у него были постоянные проблемы со здоровьем. Поэтому он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке.

От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы.

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Попытка самоубийства: в Харьковской области мужчина подорвал себя гранатой / 3 фотографии

Мужчину доставили в местную больницу. Сейчас медики борются за его жизнь.

Недавно похожую попытку самоубийства зафиксировали в Днепропетровской области. В городе Новомосковск мужчина взорвал свою квартиру, пытаясь покончить с собой.

Взрыв произошел в результате утечки газа, пострадавшего госпитализировали с ожогами I-II степени. Огонь уничтожил все имущество и разрушил стену с соседней квартирой.