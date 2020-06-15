Начальник полиции Киева Андрей Крищенко на время расследования инцидента относительно применения силы полицейскими во время задержания участников митинга в поддержку активиста Сергея Стерненко под Шевченковским судом отстранил от работы двух правоохранителей.

По его словам, они уже обратились к СМИ с просьбой предоставить соответствующие видео и фото для создания объективной картины.

Он также сообщил некоторые подробности задержания пятерых активистов, отметив, что на них составлены административные протоколы.

Крищенко сказал, что один из них конфликтовал с журналистом телеканала, а другие — препятствовали работе полиции.

Поэтому на задержанных составлены админпротоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Открыто также уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

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В то же время всех задержанных уже отпустили. Это подтвердил нардеп от Голоса Роман Лозинский, который ранее сообщил, что на него также напали полицейские.

Шевченковский райсуд Киева 15 июня отправил одесского активиста Сергея Стерненка на два месяца под домашний арест.

Его обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Под зданием суда сегодня произошли столкновения между митингующими и полицией, в результате которых были задержаны пять активистов.