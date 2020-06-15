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Факты / Происшествия

Ножом в шею: на Киевщине пациент смертельно ранил врача

В Володарский районной больницt на Киевщине 45-летний пациент смертельно ранил врача-педиатра.

Киевлянин гостил у родственников, но вдруг его поведение стало агрессивным, поэтому вместе с полицией мужчину транспортировали в местную больницу.

Выяснилось, что за день до инцидента столичные врачи обнаружили у него серьезные психические расстройства.

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На Киевщине пациент смертельно ранил врача

Из-за халатности медперсонала человек смог сбежать из палаты, оборудованной металлическими решетками. Пациент зашел в ближайший кабинет, схватил там нож и нанес им удар в шею врачу-педиатру.

— По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК. Меру пресечения ему выберет суд, — сообщили в полиции.

Причиной, почему мужчина не был вовремя передан в психиатрическое учреждение, стало отсутствие полного пакета документов и результатов его анализов. Именно поэтому его оставили в обычной больнице до утра.

Между тем не все украинские медики в условиях пандемии довольны условиями труда и результатами реформы. Большой процент заболеваемости Covid-19, недополучения зарплаты и сокращения врачей провоцируют волну протестов.

Согласно статистике, в настоящее время коронавирусом болен каждый пятый украинский врач. Одна из причин бешеных темпов заболеваемости — нехватка средств защиты. Однако иногда в больницах не хватает даже масок и бахил.

Украинские медики ожидают решения власти относительно дальнейшей судьбы реформы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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