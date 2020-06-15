Под Шевченковским райсудом Киева, который продолжает избирать меру пресечения Сергею Стерненко, произошли столкновения между полицией и митингующими, пришедшими поддержать одесского активиста.

Правоохранителем 15 июня задержали пятерых активистов. В то же время в столичной полиции признали, что копы применили силу. Поэтому назначено служебное расследование, материалы которого передадут в Государственное бюро расследований.

В полиции объяснили, что якобы один из митингующих спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали его задержанию и нецензурно выражались.

Всех доставили в управление полиции. Там установят их личности и предоставят правовую квалификацию.

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Ранее народный депутат от фракции Голос Роман Лозинский заявил, что на него напали полицейские под Шевченковским судом, когда он пытался помешать задержанию активистов.

На видео в соцсети видно, что на нем разорвана одежда.

По его словам, полицейских не остановило удостоверение народного избранника.

— В ход пошли их локти, кулаки…Поэтому сейчас я буду составлять заявление в Нацполицию относительно препятствования деятельности народного депутата, — подчеркнул он.

В Голосе уже выразили протест из-за задержания активистов и нападения на народного избранника с требованием расследования инцидента.

Суд начал избирать меру пресечения Стерненко еще 12 июня. В тот день дважды были столкновения между активистами и правоохранителями.

Экс-лидер одесского Правого сектора Стерненко стал жертвой трех нападений в 2018 году. Последнее было фатальным для напавшего на него Ивана Кузнецова.

Активист называет это самозащитой, но 11 июня ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

Его дело рассматривают по двум статьям ККУ – ч. 1 ст. 115 ч. Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку и ч. 2 ст. 263 Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.