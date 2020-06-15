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Факты / Происшествия

Во Львовской области 16-летнего парня убила молния

Во Львовской области парня смертельно травмировала молния.

В селе Подгорцы Бродовского района 13 июня около 18.00 во время выпаса скота в 16-летнего парня попала молния.

Сообщение о несчастном случае поступило в службу спасения 14 июня в 12.08.

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Поэтому ГУ ДСНС Украины во Львовской области напоминает правила поведения во время грозы:

  • если вы находитесь дома, закройте все окна и двери, а в помещении не должно быть сквозняка;
  • лучше прятаться в автомобиле или в доме с громоотводом. Авто нельзя парковать под деревьями. Также нужно закрыть окна, снять антенну;
  • нельзя прятаться под деревом, ведь оно притягивает молнию и есть опасность падения тяжелых ветвей;
  • избегайте металлических заборов, стен, у которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач;
  • если вы оказались в лесу, не стоит идти на возвышение, нужно держаться места, где низкие деревья;
  • в поле в непогоду лучше найти углубление в земле. Желательно, чтобы оно было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Лучше присесть, чтобы как можно меньше было площади прилегания к земле;
  • не использовать во время грозы электрическими приборами, нужно их выключать;
  • купаться во время грозы нельзя. В такой ситуации стоит сразу направляться к берегу;
  • во время прогулки на велосипеде или мотоцикле нужно немедленно остановиться и переждать грозу в безопасном месте;
  • мобильный телефон является приемником для шаровых молний. Во время грозы нужно выключать его и не использовать.

Непогода в Украине

Из-за непогоды в Украине пока обесточены 178 населенных пунктов. Также затопленные села на Ивано-Франковщине, а в Черновицкой области разрушены дороги.

Состоялось поднятие уровня воды в реке Черемош, что повредило дороги возле сел Петраши, Пидзахаричи, Розтоки и Дихтинец Путильского района.

Кроме того, из-за сильных дождей в Ивано-Франковской области поднялась вода в местных ручьях, что привело к подтоплению дворов, жилых зданий и сельскохозяйственных угодий.

В Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Вследствие непогоды оборвались 14 линий электротранспорта и 12 линий электроснабжения.

Источник: ГСЧС

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