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Факты / Происшествия

У водителя случился инсульт: в Одессе авто слетело с дороги на прохожих

В Одессе автомобиль съехал с дороги, снес ограждение возле детской площадки. В результате аварии пострадали два человека, в частности беременная женщина.

По информации местных СМИ, водителю легковушки стало плохо за рулем. У него случился инсульт. Сейчас он находится реанимации.

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Кроме того, сразу после аварии некоторые прохожие хотели совершить самосуд, не разобравшись в ситуации.

  • ДТП в Одессе: авто слетело с дороги на прохожих, у водителя инсульт
  • ДТП в Одессе: авто слетело с дороги на прохожих, у водителя инсульт
  • ДТП в Одессе: авто слетело с дороги на прохожих, у водителя инсульт
  • ДТП в Одессе: авто слетело с дороги на прохожих, у водителя инсульт
  • ДТП в Одессе: авто слетело с дороги на прохожих, у водителя инсульт
  • ДТП в Одессе: авто слетело с дороги на прохожих, у водителя инсульт
  • ДТП в Одессе: авто слетело с дороги на прохожих, у водителя инсульт
  • ДТП в Одессе: авто слетело с дороги на прохожих, у водителя инсульт
  • ДТП в Одессе: авто слетело с дороги на прохожих, у водителя инсульт
  • ДТП в Одессе: авто слетело с дороги на прохожих, у водителя инсульт
У водителя случился инсульт: в Одессе авто слетело с дороги на прохожих / 5 фотографий

ДТП в Одессе 

В Одессе 8 июня ВАЗ 2101, за рулем которого был 30-летний гражданин Азербайджана без водительского удостоверения, сбил четверых детей на пешеходном переходе.

В результате аварии одного из мальчиков госпитализировали с травмами ног. Остальные трое детей избежали серьезных травм.

Источник: Думская

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