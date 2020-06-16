Бесчеловечное отношение: КНУ об избиении полицией своего аспиранта на протесте

Исторический факультет Национального университета им. Шевченко возмутился из-за избиения их аспиранта Александра Кирьякова.

— Из обнародованных в СМИ сообщений четко видно, что Кирьякова бьют полицейские, тогда как он уже лежит на земле. Такое бесчеловечное отношение к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны за независимость не укладывается в рамки здравого смысла, — заявили на Истфаке.

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Также на факультете обратили внимание, что происшествие произошло на фоне мировых протестов против полицейского произвола.

Избиение аспиранта полицейскими

Под Шевченковским райсудом Киева, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко. Во время этого под судом произошли стычки между активистами и правоохранителями.

Участника акции Александра Кирьякова полиция била ногами. Также о применении силы против него со стороны полиции заявил депутат фракции Голос Роман Лозинский. Действия полицейских проверяет ГБР.

Дело Стерненка

24 мая 2018 года на Сергея Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. В результате потасовки Стерненко госпитализировали с сотрясением мозга и резаной раной руки. Кузнецов умер от колото-резаных ран. Стерненко заявляет, что нанес удар ножом в рамках самозащиты.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено в любом случае.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения для Сергея Стерненко. Следующие 60 дней он проведет под круглосуточным домашним арестом.