Издевалась и била: в Закарпатской области от рук полицейской пострадала девушка

В Закарпатской области полиция открыла уголовное производство по факту превышения служебных полномочий полицейской в Межгорском районе области.

Дело открыли из-за избиения 18-летней девушки сотрудницей правоохранительных органов.

В полиции объяснили, что девушка обратилась с заявлением о том, что 14 июня около 03.00 в админздании Межгорского отдела работница полиции якобы нанесла ей телесные повреждения.

Пострадавшую отправили на судмедэкспертизу для установления степени тяжести телесных повреждений.

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18-летняя девушка рассказала, что вместе с подругами отдыхала в пгт Межгорье, где к ним начали приставать несколько молодых людей.

Девушки вызвали полицию, пострадавшую вместе с парнями доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Там, по словам девушки, женщина-полицейская издевалась над ней и нанесла телесные повреждения.

Этот случай — не единственное проявление превышения полицией полномочий. Так, в конце мая произошло скандальное изнасилования в Кагарлыке. Тогда двое полицейских избили и изнасиловали 25-летнюю девушку.

Ее вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Сотрудник правоохранительных органов одевал потерпевшей наручники и противогаз и несколько раз стрелял из табельного оружия.