Остановка метро в Киеве: в полиции рассказали детали

В полиции рассказали детали о мужчине, который заблокировал работу метро Киева днем, 16 июня.

Он проник в тоннель, где его обнаружили раненым, сообщили в полиции Киева.

Подозреваемый угрожал порезать себя. На вид ему 30 лет.

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— С ножом в руках спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Полицейские нашли мужчину с ранением живота. На место происшествия вызвали врачей, — говорят в полиции.

Сейчас силовики устанавливают личность пострадавшего.

Остановка метро

В столице почти как пол часа была парализована красная ветка метрополитена. Все из-за мужа, который сначала угрожал нанести себе вред, а потом побежал в туннеле.

Метро работает в обычном режиме.