Убийство девушек на Подоле: подозреваемым грозит пожизненное

Правоохранители раскрыли жестокое убийство двух девушек в Киеве, тела которых 4 января 2020 года обнаружили в одной из квартир на Подоле.

Накануне убийства девушки 2000 и 2003 годов рождения согласились на совместный отдых в съемной квартире вместе с 34-летним мужчиной и его 19-летней сообщницей.

Находясь в квартире, злоумышленники решили ограбить своих жертв, однако встретили сопротивление.

Злоумышленники нанесли жертвам на двоих 45 ножевых ударов в шею и грудную клетку.

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Подозреваемые, которых поймали на вокзале в Одессе, находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

Об убийстве на Подоле стало известно, когда хозяйка квартиры пришла проверить помещение, которое сдала людям для празднования Нового года. Женщина рассказала, что подозреваемый прислал ей 3 января СМС, и предупредил, что они приедут раньше.

Источник: Прокуратура Киева