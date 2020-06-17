В Киеве из-за непогоды снова затопило улицы.
Потоки воды на улице Паньковской заблокировали движение транспорта. Машины не могут ехать.
В районе Подола, Подольского района и центра столицы все затянуло облаками и льет сильный дождь.
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Также стало известно, что затопило ТРЦ возле Центрального железнодорожного вокзала.
Вода из стоков также выливается на улицы, поскольку они не выдерживают такого большого количества осадков.
По данным Укргидрометцентра, на 17 июня по Украине предусматривали грозы в отдельных районах, град и порывы ветра 15-20 м/с. На Западе будет значительный дождь, а именно первый желтый уровень опасности.
Недавно в Украине из-за непогоды были обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях.
Больше всего пострадала Сумская область — 93 населенных пункта, Киевская — 28, Черниговская — 21, Луганская — 19, Донецкая — 5, Тернопольская — 5, Черновицкая — 3, Кировоградская — 2, Запорожская — 2.
В Черновицкой области были затоплены автодорогу.
Фото: PavlovskyNews