В Киеве из-за непогоды снова затопило улицы.

Потоки воды на улице Паньковской заблокировали движение транспорта. Машины не могут ехать.

В районе Подола, Подольского района и центра столицы все затянуло облаками и льет сильный дождь.

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Также стало известно, что затопило ТРЦ возле Центрального железнодорожного вокзала.

Вода из стоков также выливается на улицы, поскольку они не выдерживают такого большого количества осадков.











Авто плывут по дороге: в Киеве снова затопило улицы / 3 фотографии

По данным Укргидрометцентра, на 17 июня по Украине предусматривали грозы в отдельных районах, град и порывы ветра 15-20 м/с. На Западе будет значительный дождь, а именно первый желтый уровень опасности.

Недавно в Украине из-за непогоды были обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях.

Больше всего пострадала Сумская область — 93 населенных пункта, Киевская — 28, Черниговская — 21, Луганская — 19, Донецкая — 5, Тернопольская — 5, Черновицкая — 3, Кировоградская — 2, Запорожская — 2.

В Черновицкой области были затоплены автодорогу.

Фото: PavlovskyNews