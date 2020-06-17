На Ивано-Франковщине женщину убила газонокосилка

На Ивано-Франковщине произошел несчастный случай — женщину убило током во дворе собственного дома.

Трагедия произошла в городе Надворная 16 июня. Женщина 1967 г. р. на своей придомовой территории занималась покосом травы газонокосилкой, которая и поразила ее электрическим зарядом.

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Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской области.

— 16.06.2020 м. Надворная ул. Владимира Великого. В 20.17 на придомовой территории, во время кошения травы газонокосилкой, женщину 1967 г. р. поразило электрическим током, в результате чего она погибла, — говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте. Также остается неизвестным вследствие чего женщину ударило током — неисправность прибора или его неправильная эксплуатация.

Происшествия Ивано-Франковской области

На Ивано-Франковщине мать морила голодом своих детей. В начале июня в полицию поступило сообщение от 11-летнего мальчика, который рассказал, что мать не готовит пищу.

Работники службы по делам детей и центра социальных служб в доме увидели плачущих и голодных детей, а также их 35-летнюю мать, которая отходила после пьянки.

Сейчас дети временно находятся у бабушки. На мать полицейские составили админпротокол.

Источник: Ивано-Франковская ОГА