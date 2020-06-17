В Фастове Киевской области обнаружили убитого мужчину, тело которого лежало посреди улицы.

Сигнал об убийстве правоохранители получили вечером вторника, 16 июня.

Неизвестной жертве на вид 30 лет, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Полицейские начали оперативные мероприятия по установлению злоумышленников, добавил Небытов.

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Новое убийство в Фастове: тело мужчины нашли посреди улицы / 2 фотографии

Тройное убийство в Фастове

В воскресенье, 7 июня, в Фастове задержали мужчину, который зарезал троих человек и напал с ножом на свою мать. Последнюю в тяжелом состоянии госпитализировали.

Убитыми оказались сестра подозреваемого и двое квартирантов.

За тройное убийство мужчине грозит пожизненное заключение.