В городе Городище Черкасской области 25-летний парень жестоко убил и сжег своего соседа, 74-летнего писателя и коллекционера старинных предметов, за 20 грн.

Он помогал пожилому мужчине по хозяйству, за это получал деньги.

В день убийства парень в очередной раз пришел к соседу и попросил 20 грн. Когда тот отказал, он нанес ему 15 ножевых ранений.

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Пытаясь скрыть убийство, он сжег дом. Пожар заметили жители города, а потом нашли тело погибшего коллекционера.

Они вызвали полицию, которая оперативно нашла убийцу. Сейчас парень находится в СИЗО.

Если его вину докажут, ему грозит пожизненное заключение.

В селе Кулеши Днепропетровской области местный житель жестоко убил знакомую. Они вместе распивали спиртное, а потом мужчине показалось, что женщина хочет украсть его телефон.

Он убил ее, а следы преступления пытался скрыть, утопив тело в пруду.

Но тело женщины выловил местный рыбак.