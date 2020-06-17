В городе Городище Черкасской области 25-летний парень жестоко убил и сжег своего соседа, 74-летнего писателя и коллекционера старинных предметов, за 20 грн.
Он помогал пожилому мужчине по хозяйству, за это получал деньги.
В день убийства парень в очередной раз пришел к соседу и попросил 20 грн. Когда тот отказал, он нанес ему 15 ножевых ранений.
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Пытаясь скрыть убийство, он сжег дом. Пожар заметили жители города, а потом нашли тело погибшего коллекционера.
Они вызвали полицию, которая оперативно нашла убийцу. Сейчас парень находится в СИЗО.
Если его вину докажут, ему грозит пожизненное заключение.
В селе Кулеши Днепропетровской области местный житель жестоко убил знакомую. Они вместе распивали спиртное, а потом мужчине показалось, что женщина хочет украсть его телефон.
Он убил ее, а следы преступления пытался скрыть, утопив тело в пруду.
Но тело женщины выловил местный рыбак.