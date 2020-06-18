В результате шквального ветра и проливных дождей в трех областях Украины сработала система защиты линий электропередач. Поэтому обесточенными остались 69 населенных пунктов.

В Черниговской области — 34, Житомирской — 27 и Киевской — 8.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Жаркая погода в Украине стала рекордной за последние годы. В целом синоптики прогнозируют температурный максимум в июне. Температура составит около 39° тепла, в горных районах — 31°.

Средняя температура в течение месяца будет держаться на уровне +16°-21°. Но ожидается большое количество гроз, ливней и града.

Грозы уже третий день подряд оставляют людей без света и с разрушительными последствиями непогоды.