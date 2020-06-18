Трупы спрятали в сумки и закопали в лесу: на Киевщине убили влюбленную пару

В городе Славутич Киевской области пропала влюбленная пара. Позже их изувеченные тела были найдены в сумках в лесу.

34-летняя Юлия не выходила на связь с родными несколько дней. Отец начал переживать и поехал к дочери. В квартире он застал жуткую картину – вся квартира была в крови, но женщины не было.

Вместе с Юлией пропал и ее парень Михаил.

Недалеко от Славутича были найдены их тела.

По словам соседей, к паре часто приходили знакомые и из квартиры неоднократно были слышны крики. Они злоупотребляли алкоголем и поэтому ругань из квартиры стала для соседей обыденным явлением.

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Из-за проблем с алкоголем девушку лишили прав на 15-летнего сына. Также она сидела в тюрьме за кражу.

К паре часто приходил 39-летний Дмитрий. По словам его сожительницы, компания употребляла наркотики и убийство произошло, чтобы удовлетворить свои извращенные фантазии.

После того, как отец обратился в полицию, Дмитрий исчез. Полицейские вышли на его друга, который помогал закапывать тела. Спустя несколько дней молчания, он рассказал, где находятся трупы.

Дмитрий пока не найден. Мужчину объявили в розыск.

Похожий случай прозошел в мае во Львовской области. Влюбленную пару подростков нашли закопанными в лесу.

17-летнего Юрия и 15-летнюю Анастасию зверски забили битами, а их изуродованные тела сбросили в яму и подожгли старшие знакомые.

Практически сразу полицейские задержали двух убийц 19-ти и 20-ти лет.