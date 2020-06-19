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Факты / Происшествия

Минирование не подтвердилось: в Киеве открыли станцию метро Площадь Льва Толстого

Станцию метро Площадь Льва Толстого в Киеве и пересадку закрывали 19 июня на вход и выход из-за сигнала о минировании.

Позже пресс-служба метрополитена обьявила о возобновлении движения поездов после того, как правоохранители провели проверку и не обнаружили взрывоопасных предметов.

По состоянию на 15.30 метро работает в обычном режиме.

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Мужчина с ножом останавливал метро

16 июня правоохранители искали в метро мужчину, который сначала угрожал порезать себя ножом, а потом спрыгнул на пути и забежал в тоннель.

Полицейские нашли мужчину, у которого были ранен живот, только через полчаса.

Из-за этого инцидента на станции Берестейская работники метро перекрывали движение поездов на всей красной линии подземки.

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