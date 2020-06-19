В Киеве женщина с 3-летним ребенком выпали из окна четвертого этажа

В Киеве женщина с 3-летним ребенком выпали из окна квартиры на четвертом этаже.
В это время в квартире ул. Ивана Мазепы находилась мать пострадавшей женщины. По ее словам, она готовила еду для дочери и внучки перед тем, как случилась трагедия.
— Мы смотрели телевизор, я ей кушать приготовила и ребенку… Она в спальне была с ребенком…, — рассказала женщина.
По словам матери, ее дочь подвергалась насилию со стороны сожителя и страдала депрессией.
О состоянии женщины и ее ребенка пока информации нет.
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Домашнее насилие в Киеве
Карантин не привел ко всплеску домашнего насилия в Киеве, отчиталась в конце мая киевская власть.
Правоохранители установили, что с начала года от домашнего насилия пострадали 6 668 женщин и 617 мужчин. Всего на своих обидчиков пожаловались 7 285 жителей столицы.
Против злоумышленников составлены 2 353 административных протокола и 1 260 запретительных предписаний.
Источник: Обозреватель
Фото: Обозреватель