Бывший украинский военнослужащий, который прошел службу в районе Операции объединенных сил в 2018-2019 годах, планировал совершить ряд терактов в Украине.

Злоумышленник планировал подорвать 59-й военный госпиталь в Северодонецке и железнодорожную станцию в Рубежном, где обычно военные ВСУ разгружают военную технику.

Для этого бывший боец заложил возле объектов взрывные устройства, которые разыскали и изъяли правоохранители.

Следствие ведется по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (покушение на преступление, террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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Бывший боец ООС планировал взорвать госпиталь и железнодорожную станцию / 4 фотографии

Предотвращенный теракт в Харькове

В январе Служба безопасности Украины задержала боевика “ЛНР”, который планировал теракты в городе.

Для этого житель Харькова, который сам когда-то вступил в ряды врага, собирал информацию о железнодорожных станциях, автовокзалах и метрополитене.

По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли боевые гранаты и шашки с электродетонатором.