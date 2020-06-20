В селе Иванополье Донецкой области женщина подорвалась на мине возле своего дома.

По словам председателя Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимира Щербаченко, пострадавшей оказалась бывшая пленная “ДНР” Валентина Бучок.

Он отметил, что после взрыва Бучок могла говорить.

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Щербаченко добавил, что это не первая попытка покушения на женщину, но случаи не расследовались.

— Валентина откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях “ДНР”, а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК, — написал он.

Работница Красного Креста Татьяна Борисенко рассказала, что женщина госпитализована с многочисленными осколочными ранениями.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Предварительно события квалифицировали по ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кто такая Валентина Бучок

Валентина Бучок бывшая пленная, которую освободили из “ДНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами в декабре 2019 года. Она проходит свидетелем по делам о преступлениях так называемой ДНР и судится с компанией ДТЭК, в которой она работала.

Бучок ранее проверяла показания электросчетчиков на неподконтрольной территории Донецкой области и была похищена боевиками во время выполнения рабочих обязанностей.

В 2017 году ее обвинили в шпионаже и около года пытали в плену.