В Херсоне дети обратились в полицию, так как их отец выгнал из дома

В Херсоне в полицию обратились 13-летняя девочка, которая рассказала, что отец постоянно унижает ее и выгнал из дома.

— Полицейские пообщались с 13-летней и 18-летней сестрами, которых оскорблял и выгнал из дома родной отец. Девушки объяснили, что отец пьянствует, постоянно кричит на них, унижает, а теперь выгнал из дома. Мать девочек в конфликт не вмешивалась, а была на его стороне, — сообщили в полиции.

Правоохранителям родители рассказали, что выгнали детей, потому что их не слушаются и воруют деньги.

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— Мужчина вел себя агрессивно, выбросил вещи детей из дома и сказал, что отказывается от них и не хочет больше видеть. На него сотрудники полиции составили административный протокол за домашнее насилие и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, — заявили в полиции.

18-летняя девушка находится в Кризисном центре для пострадавших в результате домашнего насилия, а ее 13-летнюю сестру отправили в больницу.

На Прикарпатье 11-летний мальчик из-за голода обратился в полицию

Под Ивано-Франковском мать не кормила своих детей, поэтому 11-летний мальчик позвонил в полицию и попросил о помощи.

Работников службы по делам детей и центра социальных служб в доме встретили заплаканные и голодные дети, а также их 35-летняя мать, которая отходила после пьянки.