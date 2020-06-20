PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве на проспекте Свободы вспыхнула квартира

В Подольском районе Киева на проспекте Свободы, 4 произошел пожар в жилом доме.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар произошел в одной из жилых комнат 3-комнатной квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.

Спасатели вывели на безопасное расстояние 10 жителей из верхних этажей. Как только бойцы открыли двери квартиры, где возник пожар, практически сразу в коридорах образовалось сильное задымление.

Читайте: Люди успели выскочить. В Кривом Роге загорелся на ходу трамвай

Пожар случился на площади 10 кв. м. В результате инцидента жертв нет. Однако пострадали мебель в квартире и личные вещи. Сейчас выясняются все детали происшествия.

пожежа, фото: ДСНС

На днях в Шевченковском районе Киева мужчина выпрыгнул из горящей квартиры, в которой впоследствии обнаружили труп женщины.

Причину смерти женщины, тело которой обнаружили во время тушения пожара, будут устанавливать правоохранители.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх