В Подольском районе Киева на проспекте Свободы, 4 произошел пожар в жилом доме.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар произошел в одной из жилых комнат 3-комнатной квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.

Спасатели вывели на безопасное расстояние 10 жителей из верхних этажей. Как только бойцы открыли двери квартиры, где возник пожар, практически сразу в коридорах образовалось сильное задымление.

Читайте: Люди успели выскочить. В Кривом Роге загорелся на ходу трамвай

Пожар случился на площади 10 кв. м. В результате инцидента жертв нет. Однако пострадали мебель в квартире и личные вещи. Сейчас выясняются все детали происшествия.

На днях в Шевченковском районе Киева мужчина выпрыгнул из горящей квартиры, в которой впоследствии обнаружили труп женщины.

Причину смерти женщины, тело которой обнаружили во время тушения пожара, будут устанавливать правоохранители.