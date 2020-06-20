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Факты / Происшествия

В центре Киева загорелось здание Киевпроекта

В центре Киева загорелось здание ПАО Киевпроект, которое находится на улице Богдана Хмельницкого.

На место пожара оперативно прибыли спасатели ГСЧС. На видео, которое опубликовали журналисты, видно, что огонь, предположительно, удалось потушить. Горел один из этажей здания.

О причинах возгорания и возможных пострадавших информации пока нет.

Согласно сообщениям очевидцев, пожар в здании Киевпроекта был сильным, потому что его видели с отдаленных улиц.

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В общем столичные пожарные за прошлую неделю ликвидировали 139 пожаров и 12 аварий, во время которых спасли четверых человек, в том числе, одного ребенка.

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