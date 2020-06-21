ДТП в Днепре: погибли двое взрослых и двухлетний ребенок

На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, среди которых — двухлетняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

С тяжелыми травмами госпитализировали еще четырех пострадавших — среди них годовалый и семилетний ребенок.

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Авто оказалось под грузовиком: в ДТП под Днепром погибла двухлетняя девочка / 2 фотографии

На автодороге Днепр-Запорожье (30 км от Днепра) автомобиль Nissan на большой скорости врезался в прицеп автомобиля DAF, наполовину оказавшись под грузовиком.

По данному факту полиция внесла сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УК. Обстоятельства ДТП устанавливаются.