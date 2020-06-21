В Днепре во время обыска дома местного жителя правоохранители нашли арсенал оружия и боеприпасов — все изъяли и направили на экспертизу.
У мужчины нашли тубус от гранатомета РПГ-26, нарезной карабин с оптическим прицелом, гладкоствольное двуствольное ружье, а также:
- оптический прицел;
- шесть шомполов и три примера;
- 20 пистолетных магазинов;
- три пистолетных ствола;
- обрез калибром 12 мм;
- пневматическое ружье;
- гладкоствольное двуствольное ружье с признаками замены составных частей;
- пластиковую коробку с дробью и 129 патронов различного калибра.
Гранатомет и карабин: у жителя Днепра нашли арсенал оружия / 4 фотографии
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За хранение арсенала мужчине грозит от трех до семи лет за решеткой. Полиция открыла уголовное производство.
14 мая в Харькове сотрудник спецназа вызвал патрульных, чтобы обезвредить игрушечный автомат. Он заметил игрушку в салоне автомобиля, когда проходил мимо и подумал, что это настоящее оружие.