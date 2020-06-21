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Факты / Происшествия

Гранатомет и карабин: у жителя Днепра нашли арсенал оружия

В Днепре во время обыска дома местного жителя правоохранители нашли арсенал оружия и боеприпасов — все изъяли и направили на экспертизу.

У мужчины нашли тубус от гранатомета РПГ-26, нарезной карабин с оптическим прицелом, гладкоствольное двуствольное ружье, а также:

  • оптический прицел;
  • шесть шомполов и три примера;
  • 20 пистолетных магазинов;
  • три пистолетных ствола;
  • обрез калибром 12 мм;
  • пневматическое ружье;
  • гладкоствольное двуствольное ружье с признаками замены составных частей;
  • пластиковую коробку с дробью и 129 патронов различного калибра.
  • У жителя Днепра нашли арсенал оружия
  • У жителя Днепра нашли арсенал оружия
  • У жителя Днепра нашли арсенал оружия
  • У жителя Днепра нашли арсенал оружия
  • У жителя Днепра нашли арсенал оружия
  • У жителя Днепра нашли арсенал оружия
  • У жителя Днепра нашли арсенал оружия
  • У жителя Днепра нашли арсенал оружия
Гранатомет и карабин: у жителя Днепра нашли арсенал оружия / 4 фотографии

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За хранение арсенала мужчине грозит от трех до семи лет за решеткой. Полиция открыла уголовное производство.

14 мая в Харькове сотрудник спецназа вызвал патрульных, чтобы обезвредить игрушечный автомат. Он заметил игрушку в салоне автомобиля, когда проходил мимо и подумал, что это настоящее оружие.

Источник: Нацполиция

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