Видео первых секунд после мощного взрыва в одной из квартир дома на Позняках появилось в сети.

На жутких кадрах ролика видно, как стены между квартирами дома буквально разломились на части.

Оператор снимал руины из соседнего, расположенного вплотную к подъезду. Во время съемки он использовал нецензурную лексику.

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Все стены дома покрылись слоем пыли, а оконные стекла вылетели на улицу.

— Один из местных Давид, который проживает на четвертом этаже, рассказал, что во время эвакуации слышал крики о помощи под завалами и видел людей в закровавленой одежде, которые искали своих соседей и сожителей на лестничной площадке, — сообщил журналист, который распространил ролик на своей странице в Facebook.

Взрыв в Киеве произошел 21 июня в одном из жилых домов на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

Известно о двух погибших, точное количество пострадавших уточняется.

На фото и видео с места взрыва на Позняках заметно, что вокруг огороженной территории дома собрались десятки киевлян из соседних домов.

По словам очевидцев, в воздухе чувствуется запах газа.