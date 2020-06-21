С многоэтажке на улице Крушельницкой в ​​Киев, где произошел взрыв, эвакуировали 23 человека, трое спасены, погибла пожилая женщина, сообщил на брифинге пресс-офицер ДСНС Александр Хорунжий.

По его словам, личность погибшей женщины устанавливается.

При этом он не отрицает, что под завалами могут быть люди, поэтому спасательная операция продолжается.

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Хорунжий уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают 130 спасателей и 25 единиц техники, один кинологический расчет и пять психологов.

Предварительно — взрыв произошел в одной из 40 квартир. Точное место утечки газа устанавливается, экспертиза продолжается.

Взрыв в доме на Крушельницкой

В Дарницком районе Киева на улице Соломии Крушельницкой 21 июня в 10.00 произошел взрыв в многоэтажном доме на 40 квартир.

Разрушены перекрытия с восьмого до четвертого этажа. Предварительная причина трагедии – взрыв газовоздушной смеси. Есть угроза обрушения конструкций

Спасатели эвакуировали 23 человека. Погибла пожилая женщина.

В полиции и мэр Киева Виталий Кличко ранее говорили о двух погибших.

Фото: КМДА