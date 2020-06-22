Видео взрыва в доме на Позняках в Киеве, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, появилось в сети.

Момент взрыва в жилой 10-этажке в Дарницком районе утром 21 июня сняла уличная видеокамера.

Судя по тому, что камеру, которая находится на отдаленной улице, аж тряхнуло, взрыв был очень мощным.

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Взрыв на Позняках — судьба двоих людей остается неизвестной

По состоянию на 18.00 спасатели ГСЧС работают на четвертом этаже в разрушенной квартире, где нужно распилить плиты для их дальнейшего поднятия краном.

До сих пор неизвестно, забрал ли взрыв на Позняках жизни еще двух человек — их ищут.

Ранее во время проведения работ под завалами обнаружили тела троих человек — двух женщин и одного мужчины.

Предварительно, правоохранители рассматривают версии о том, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси, или взрыв неизвестного взрывного устройства.

Жители подъезда, квартиры в котором разрушены в результате чрезвычайного происшествия, сейчас живут в интернате.

Власти Киева заявили о выделении пострадавшим от взрыва 30 млн грн.