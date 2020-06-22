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Факты / Происшествия

Масштабное ДТП в Киеве: движение по Крещатику перекрыли, в городе 5-балльные пробки

В центре Киева на улице Крещатик произошла авария — здесь столкнулись четыре автомобиля.

Из-за аварии проезд от Майдана независимости до Бессарабской площади фактически перекрыт. Информации о пострадавших нет.

Также ДТП вызвало серьезные пробки, которые достигли 5 баллов. В частности, остановилась вся улица Крещатик, стоят Владимирский спуск и Петровская аллея.

 

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Добрий ранок.Біля ЦУМ. Вул. Хрещатик #Дтп #Киев

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

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Кроме того, утренние пробки в столице уже традиционно образовались на Набережном шоссе, проспекте Победы, улице Жилянской и Саксаганского.

ДТП в центре Киева: на Крещатике перекрыли движение

Остановилось движение на Северном мосту и проспекте Степана Бандеры. Частично образовались пробки и на мосту Патона и Дарницком мосту.

Чтобы уменьшить количество аварий и количество случаев превышения скорости, в начале июня в Киеве установили камеры, которые фиксируют нарушения ПДД.

За превышение скорости водители будут получать квитанции со штрафами по почте. Цифры будут зависеть от того, насколько превышена скорость. Если на 20 км/ч, тогда 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.

Фото: Dreamstime

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