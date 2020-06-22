21 июня в 10.00 на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв, разрушивший часть дома. Три человека погибли, десятки жителей дома остались без крыши над головой. Среди версий — взрыв газовоздушной смеси, причины и виновники пока устанавливаются, а в полиции уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Факты ICTV решили разобраться, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие.

Дом на Позняках, в котором произошел взрыв, был построен в 1996 году, говорится на сайте Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева. Дата капитального ремонта, как и дата последнего ремонта, — не указаны, техническое состояние — удовлетворительное. В доме было 237 жилых квартир.

Получат ли пострадавшие жилье — варианты

Среди такого количества владельцев квартир получить бесплатное альтернативное жилье от государства могут лишь лица, относящиеся к незащищенным категориям населения.

— Пенсионеры, инвалиды или многодетные родители могут получить альтернативное жилье без требования платить за это. Это не обязанность, однако государство может его предоставить, — говорит юрист Иван Либерман.

Что касается остальных, то для них спасительным кругом могла бы стать страховая компания, но для этого жилье нужно было застраховать.

Предоставить новое жилье пострадавшим может и виновник взрыва, но для этого в суде должна быть доказана его вина, и после этого его обяжут выплатить компенсации или предоставить новую квартиру. В этом вопросе есть два сценария.

— Если виновник — это не физическое лицо, а коммунальное предприятие, например, Киевгаз, то все взыскания лягут на плечи юридического лица. Если это физическое лицо, то оно будет нести ответственность, — добавляет юрист.

Но виновник происшествия мог умереть в результате взрыва или оказаться неплатежеспособным, в таком случае владельцы квартир не получат жилья.

— Если виновник умер или не является платежеспособным, человек и его дети и внуки остаются пожизненными должниками. И люди сами будут решать этот вопрос, — объясняет Иван Либерман.

Компенсации родственникам погибших

Другая ситуация с родственниками погибших во время взрыва.

— Есть статья в Гражданском кодексе Украины, которая гласит, что если преступление привело к гибели людей, но заранее было доказано, что это преступление, а не чья-то халатность, а лицо-преступник погиб или несостоятельный, тогда государство обязано возместить материальный ущерб его родственникам — материальный, но не моральный, — говорит юрист.

Иск в суд — почему это пока невозможно

Пострадавшие могут обратиться в суд и требовать компенсации от виновника взрыва, но здесь не все так просто: сначала надо установить, кто он. А на это нужно время.

— В случае обращения в суд каждая сторона должна предоставить обстоятельства, по которым она обращается в суд. Но надо установить виновника. Пока не будут проведены соответствующие экспертизы, пострадавшие не смогут обращаться в суд, — объясняет Иван Либерман.

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Обещанного три года ждут: когда ждать помощи от власти

Мэр Киева уже анонсировал, что местные власти столицы готовы выплатить пострадавшим 30 млн грн помощи, такую ​​же сумму может предоставить и Кабмин.

По мнению юриста, это положительный шаг власти, но эти средства люди нескоро увидят.

— Это все будет не завтра, это будет частями, это будет адресно, для этого нужно будет собрать большое количество бумаг, надо будет дождаться выводов экспертиз, которые тянутся месяцами и даже годами. Это очень долгоиграющее дело, — объясняет Иван Либерман.

Кроме того, по его словам, людям еще предстоит доказать, что они имеют право на эту компенсацию.

Судьба дома

Как сообщил Виталий Кличко, дом будут демонтировать. Сейчас в нем установили укрепляющие балки. Юрист объяснил, кто за будет за это отвечать.

— Решение о ликвидации дома принимается коллегиально, выполняется местными, центральными бюджетами или резервными фондами, — объясняет Иван Либерман.

Комментарий Киевгаза

По информации Киевгаза, дом был полностью газифицирован, в нем установлены индивидуальные счетчики. Последнее планово-техническое обслуживание проводилось в 2018 году, тогда к дому замечаний не было, в июне 2020 года в доме проводилась плановая проверка и замена счетчиков.

— В компании до сих пор не могут понять, такой мощности взрыва не видели. Вытока газа не было, — рассказал заместитель председателя правления по производственным вопросам, главный инженер Киевгаза Андрей Лях.

По его словам, сейчас Киевгаз полностью сотрудничает с полицией и предоставляет все документы.

Людмила Грубник