Одессит выстрелил из охотничьего оружия в компанию молодежи

В Одессе 56-летний мужчина устроил стрельбу на причале по улице Шкиперской. Там компания молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет громко праздновала день рождения.

Мужчине не понравилось такое соседство и, вероятно, из охотничьего оружия он несколько раз выстрелил в сторону отдыхающих.

В результате инцидента пострадали двое парней 17 и 19 лет, они обратились к медикам за помощью.

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Злоумышленник задержан, его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство с применением оружия ему грозит до семи лет лишения свободы.

Усиление карантина в Одессе

С 22 июня в Одессе усилили карантин и запретили работу учреждений оздоровления и отдыха детей, а также проведение массовых мероприятий с участием более чем одно лицо на 5 м².

Ограничено разрешенное количество людей в общественном транспорте — все пассажиры должны сидеть.

Кроме того, арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними не больше четырех человек.

Также проверяют одесские пляжи на соблюдение противоэпидемических требований.