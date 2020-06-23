22 июня на улице Шевченко в Фастове сгорела хозяйственная постройка. Причиной стал удар молнии, который попал в здание.

Инцидент произошел в 15.55. Пожар был локализован в 16.57 и в 17.52 полностью ликвидирован.

В результате пожара никто не пострадал.

На месте пожара работали одна единица техники и четыре человека личного состава.

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Прошлое лето ознаменовалось большим количеством осадков, которые сопровождались молниями. В июне молния убила до десятка человек. Но до сих пор далеко не все знают, как уберечь себя от удара.

Прежде всего, необходимо выключить мобильный телефон и найти естественное укрытие — яму.

Жилое здание необходимо оборудовать громоотводом, поскольку именно из-за его отсутствия горят старые частные дома и хозяйственные постройки.

По мнению ученых, к такой аномальной погоде нужно привыкать, поскольку изменение климата уже наступило.

В этом году уже также есть жертвы непогоды. 13 июня в селе Подгорцы Бродовского района во время выпаса скота в 16-летнего парня попала молния. Он умер на месте.