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Факты / Происшествия

Галич в воде, Черновцы готовятся к эвакуации: последствия непогоды в Украине

Тысячи домов в воде, смыты дороги и мосты, разрушены дамбы на реках. Такие последствия непогоды в западных областях Украины.

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области затопило дворы за считанные минуты. У людей не было времени, чтобы спасти имущество.

Одна из пострадавших от стихии рассказала, что едва успела выбежать на улицу, схватив детей.

В доме вода до сих пор до колен, а ила было почти метр, еще и двери зажало. А когда их открыли, все вещи волной вынесло из дома — даже холодильник.

Большая вода уничтожила и урожай на огородах.

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Полностью затоплена часть Галича — более 300 домов под водой. Кое-где вода по пояс. Здесь разлился Днестр. Ночью течение поднялось на критическую высоту. Спасатели эвакуируют людей на лодках и спецтехникой. Но дома оставляют не все. И сейчас сотни горожан отрезаны от мира, без продуктов и питьевой воды.

На Буковине Черновцы готовятся к массовой эвакуации, потому что Черный Черемош вышел из берегов и смыл две дамбы.

Паводок на Западной Украине уже превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года. Вода не уходит, а ливни не прекратятся по меньшей мере сутки.

В результате непогоды в Украине подтоплены 187 населенных пунктов и почти 5 тыс. домов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, погибли три человека.

Только в Ивано-Франковской области полностью разрушены 90 мостов и 110 км дорог, еще 427,5 км дорог и 130 мостов – повреждены.

Большая вода снесла 1 850 м береговых укреплений.

Источник: Надзвичайні новини

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