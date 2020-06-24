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Факты / Происшествия

В Киеве мужчина три дня пролежал за магазином из-за травмы позвоночника (18+)

В Киеве мужчина три дня лежал на заднем дворе магазина и просил о помощи, потому что не мог встать.

Правоохранители обнаружили мужчину после сигнала жителя столицы, который сообщил о том, что третий день подряд, якобы слышит слабые крики о помощи вблизи гаражного кооператива.

Обследуя территорию, полицейские нашли в зарослях раздетого мужчину, который жаловался на боль в позвоночнике, из-за которой не мог шевелить ногами.

Объяснить, как он оказался в таком положении, пострадавший не смог.

Мужчину госпитализировали медики скорой с подозрением на травму позвоночника.

В Киеве мужчина три дня пролежал на земле из-за травмы позвоночника 18+

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В Киеве мужчина выпрыгнул с балкона

На прошлой неделе в Шевченковском районе Киева голый мужчина выпрыгнул с балкона горящей квартиры, в которой впоследствии обнаружили труп женщины.

Перед этим пострадавший мешал спасателям ГСЧС установить лестницу и начать тушение пожара.

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