В Киеве мужчина три дня пролежал на земле из-за травмы позвоночника 18+

В Киеве мужчина три дня лежал на заднем дворе магазина и просил о помощи, потому что не мог встать.

Правоохранители обнаружили мужчину после сигнала жителя столицы, который сообщил о том, что третий день подряд, якобы слышит слабые крики о помощи вблизи гаражного кооператива.

Обследуя территорию, полицейские нашли в зарослях раздетого мужчину, который жаловался на боль в позвоночнике, из-за которой не мог шевелить ногами.

Объяснить, как он оказался в таком положении, пострадавший не смог.

Мужчину госпитализировали медики скорой с подозрением на травму позвоночника.

Читайте: Боялась ухажера матери: в Кривом Роге школьница выпрыгнула из окна

В Киеве мужчина выпрыгнул с балкона

На прошлой неделе в Шевченковском районе Киева голый мужчина выпрыгнул с балкона горящей квартиры, в которой впоследствии обнаружили труп женщины.

Перед этим пострадавший мешал спасателям ГСЧС установить лестницу и начать тушение пожара.