В Ивано-Франковской области выпала двухмесячная норма дождей — Укргидрометцентр

В Ивано-Франковской области за двое суток выпало 200-235 мм осадков.

Это в 2-2,5 больше месячной нормы, пояснила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

— Это достаточно большие, экстремальные осадки. Нельзя сказать, что это аномалия такая для этого региона. Там и до этого были такие осадки. Но в последние 20 лет таких осадков не наблюдалось, — сказала Голеня.

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Государство поможет восстановить дороги

Разрушенные дороги и мосты после паводка на Западной Украине восстанавливать за счет государственного бюджета. Помощь пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

Из-за непогоды разрушено 110 километров автодорог, 1 850 метров береговых и 90 мостов в Ивано-Франковской области.

Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов всего в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.