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Факты / Происшествия

В Днепре микроавтобус с ульями столкнулся с грузовиком — среди погибших ребенок

В Днепре произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком, в результате чего погиб один из водителей и 14-летний мальчик.

Инцидент случился на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской Индустриального района города.

В бусе был еще один ребенок, его с травмами госпитализировали в больницу.

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Микроавтобус перевозил ульи с пчелами: после аварии они вылетели из авто и успели покусать прохожих.

ДТП в Днепре: микроавтобус с ульями столкнулся с грузовиком

Тело погибшего мужчины 1969 года рождения спасатели доставали с помощью гидравлического инструмента.

Водитель грузовика не пострадал.

Рой пчел сотрудники ГСЧС собрали в полиэтиленовые мешки, вывезли за город и выпустили в поле.

Не так давно под Днепром произошло смертельное ДТП, где погибла двухлетняя девочка, а также двое взрослых.

Авария произошла в результате того, что автомобиль Nissan на большой скорости врезался в прицеп автомобиля DAF, наполовину оказавшись под грузовиком.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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