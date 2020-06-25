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Факты / Происшествия

В Германии избили украинцев: душили полотенцем за отказ выпить водки

В пригороде Мюнхена в Германии 47-летнего и 60-летнего дальнобойщиков из Украины, которые в субботу, 20 июня, сидели в зоне отдыха, избили коллеги из Польши.

Одного из иностранных дальнобойщиков разозлило то, что наши граждане отказались от его предложения выпить водки.

Поляк избил украинцев железным прутом, после чего пострадавшие спрятались в своем авто.

Этого нападавшему было мало, и он, вместе со своим товарищем, вытащили одного из украинских дальнобойщиков из кабины и избили ногами. Также украинца душили полотенцем.

Злоумышленников задержали немецкие правоохранители.

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Другое избиение украинцев поляками

В августе прошлого года охранники ночного клуба в польском городе Владиславово избили двоих украинцев, когда те начали разговаривать на украинском языке.

Один из пострадавших братьев впал в кому на 18 дней из-за травмы головного мозга.

Источник: Suddeutsche Zeitung

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