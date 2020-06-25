Связал и ударил по голове: в Винницкой области мужчина напал на молодую женщину

В селе Гоноровка Винницкой области неизвестный мужчина ночью напал на 29-летнюю жительницу в ее собственном доме.

Незнакомец ударил ее по голове, связал, приставил нож к горлу и потребовал деньги. По словам пострадавшей, мужчина украл 30 грн и все ценные вещи.

Однако правоохранители быстро разыскали нападающего. Все из-за его татуировки, которую заметила женщина.

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Впоследствии выяснилось, что напал на женщину ее 26-летний односельчанин. Он во всем признался, но уверяет, что никого бить не собирался, а хотел только обокрасть дом.

За разбойное нападение мужчине теперь грозит до двенадцати лет заключения.

Жертвами нападения в Украине все чаще становятся молодые женщины и девушки. Так, в Харькове иностранец напал на 15-летнюю девушку. Он потянул ее в лес, заклеил рот скотчем и изнасиловал.

Известно, что насильник приехал в Украину восемь месяцев назад.